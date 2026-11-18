IT之家 11 月 18 日消息，当地时间 17 日，据《纽约时报》报道，美国联邦航空管理局（FAA）宣布，将暂停安装慧与旗下瞻博网络生产的一款路由器。

据了解，该设备原本用于美国航空设施的现代化改造，当前被 FAA 认为是 11 月 13 日全美航班暂停起飞的主要原因之一。FAA 不仅叫停了后续安装，还停用了此前部署的 60 多台路由器。

美国交通部长肖恩 · 达菲最初将此次大规模停飞归咎于硬件老化，但第二天又透露，故障实际上与美国航空设施的升级改造有关。

达菲介绍，事发时，科技公司 L3Harris 的一名承包商工作人员在阿肯色州埃尔多拉多的一处 FAA 设施内，准备将老旧的铜线通信线路更换为光纤，并安装新路由器。但新设备开始向空管系统中的其他路由器大量发送数据，得克萨斯州阿马里洛的另一台路由器也出现异常。

随后，FAA 停用了这两台路由器。

据悉，这款路由器在投入安装前经过了一年的测试。达菲在新闻发布会上解释说：“之前 68 次都没有出问题。但这台路由器开始向我们的网络大量发送数据，最终导致网络过载。”

航空系统中的路由器主要负责传输雷达数据、飞行计划和天气信息等。确认路由器引发了故障后，FAA 局长布莱恩 · 贝德福德透露的信息仍是具体原因未查明。

美国参议院商务、科学和交通委员会的民主党议员要求 FAA 查清路由器为何发生异常，并向国会说明将采取哪些措施，防止类似事故重演。

达菲透露，国家安全机构告诉他，故障并非网络攻击造成，即便如此，自己仍要求 FBI 参与调查阿肯色州的故障路由器。

达菲还再次敦促国会追加 500 亿美元（IT之家注：现汇率约合 3,339.93 亿元人民币）拨款，推进美国空管系统现代化改造。“我想告诉大家，继续使用这个破旧不堪的网络，只会让系统越来越不安全。改造工作必须完成。继续沿用旧系统，风险只会越来越大；只有修复系统，才能降低风险。”

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