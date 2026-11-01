IT之家 11 月 19 日消息，腾讯昨日发布第三季度财报。财报显示，其第三季度实现营收 2073.36 亿元，同比增长 8%；毛利 1159.11 亿元，同比增长 7%；归母净利润为 636.12 亿元，同比增长 0.8%。

据《科创板日报》报道，对于持续增加的 AI 投入，腾讯管理层在业绩会上表示，公司当前资本开支主要用于 AI 基础设施建设。这类投入并非一次性消耗，建成后的基础设施可以持续用于模型训练和 Token 生成。随着 2026 年、2027 年建设的基础设施在后续年份发挥作用，预计到 2028 年相关投入带来的经营压力有望逐步缓解。

管理层同时提到，AI 基础设施的投入成本未来有望出现积极变化。其认为，目前设备采购价格相对较高，预计到 2028 年，同类设备采购价格将明显下降；此外，更重要的是模型训练和推理的计算效率持续提升，在相同基础设施条件下，未来有望完成更多训练任务、处理更多 Token。

算力供给仍是当前 AI 业务面临的现实约束。谈及最新收紧限制的影响，腾讯高管表示，短期内实际可用算力减少，无论租赁还是自建算力都受到影响，模型训练也将承压。腾讯目前混元 Hy4 采用的精度训练效率较高，但下一代模型的推出可能需要更长时间。

该高管同时表示，从长期看，相关限制可能推动更多中国企业转向国内供应链和国产芯片，带动国内供应链建设提速，相关研发力量也将进一步向这一领域集中。

另据IT之家昨晚报道，腾讯控股在 2026 年第三季度财报沟通中披露，受芯片限制影响，训练下一代模型将需要更长时间。腾讯表示，通过加大投入，向上探索大模型智能上限，向下构建覆盖个人生活、办公协作和企业生产的 AI 应用体系，腾讯正加速推进 AI 化变革，向 AI 引领的科技公司迈进。

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