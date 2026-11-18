IT之家 11 月 18 日消息，据科创板日报报道，腾讯高管在业绩会上表示，公司当前的资本开支主要用于 AI 基础设施建设，这类投入并非一次性消耗，而是能够形成可持续使用的基础设施，既可用于新一代模型训练，也能持续支撑 Token 生成。随着 2026 年、2027 年建设的基础设施在后续年份持续发挥作用，预计到 2028 年，相关投入带来的经营压力有望逐步缓解。

与此同时，AI 基础设施的投入成本也有望出现积极变化。2026 年设备采购价格处于相对高位，预计到 2028 年，同类设备的采购价格将明显下降。

更重要的是，模型训练和推理的计算效率正在快速提升，意味着在相同的基础设施条件下，未来能够以更高效率完成模型训练、处理更多 Token。

腾讯高管认为，基础设施复用、硬件采购成本下降以及计算效率提升，将共同改善 AI 业务的投入产出效率，对 2028 年持更加乐观的判断。

IT之家注意到，腾讯财报显示，2026 年第三季度，录得负自由现金流 691 亿元，乃由于经营活动所产生的现金净额 26 亿元，被资本开支付款 651 亿元、媒体内容付款 46 亿元及租赁负债付款 20 亿元超额抵销。

公司的经营现金流包括大额算力采购预付款，用于支持 Hy 系列模型升级、WorkBuddy 推理需求，以及各项产品与服务的 AI 能力建设，同时满足外部客户对云服务的需求。若剔除算力采购的预付款，自由现金流将转正至 169 亿元。

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