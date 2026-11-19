IT之家 11 月 19 日消息，据彭博社今日报道，Anthropic PBC 已将首次公开募股（IPO）发行价定为每股 83 美元，高于此前公布的 70 至 78 美元发行区间。

以此计算，Anthropic 完全稀释估值约 1.5 万亿美元，仅次于 SpaceX（1.77 万亿美元），但融资规模超越 SpaceX 成为全球史上最大 IPO。

根据 Anthropic 此前向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件，公司原计划发行 8.0135 亿股，另外由 7 名联合创始人出售 2364.86 万股，合计约 8.25 亿股。按照每股 83 美元计算，此次公开发行预计募集资金约 684 亿美元（IT之家注：现汇率约合 4,569.03 亿元人民币）。

此外，Anthropic 还计划按照 IPO 发行价进行规模达 260 亿美元的私募配售。两部分合计融资规模将超过 944 亿美元（现汇率约合 6,305.79 亿元人民币）。作为对比，SpaceX 于今年 6 月通过基础 IPO 发行募集了 750 亿美元，行使超额配售权后，融资总额增至 862 亿美元。

彭博社此前报道称，此次 IPO 的认购需求约为发行规模的 7 倍。由于投资者认购踊跃，Anthropic 最终将发行价格提高至原定区间上方，并扩大了发行规模。

此次 IPO 也面临相对复杂的资本市场环境。截至当地时间 11 月 18 日收盘前的一周内，纳斯达克 100 指数累计下跌 4.4%。英伟达股价则连续第五个交易日下跌，当日常规交易时段下跌 2.9%。

根据 Anthropic 提交的文件，英伟达还将参与此次私募配售，计划认购价值 100 亿美元（现汇率约合 667.99 亿元人民币）的 Anthropic 股票。

Anthropic 首席执行官达里奥・阿莫代伊上周五在一场活动中与摩根大通 CEO 杰米・戴蒙对话时表示，公司并不特别在意究竟选择哪个月份、哪一天，或者在什么市场环境下上市。他还分享了自己在上市过程中获得的一条建议：“永远不要让公司的估值比它实际价值高出哪怕 1 美元。”

此次上市预计将增加 Anthropic 联合创始人及员工的财富，同时为其风险投资支持者带来回报。相关投资机构包括 Iconiq、Coatue Management 和 Spark Capital，其中 Spark Capital 在 Anthropic 董事会拥有席位。

根据提交给 SEC 的文件，高盛和摩根士丹利将担任此次 IPO 的主要承销商，另有 20 家银行参与。Anthropic 股票预计于美国当地时间 11 月 19 日在纳斯达克全球精选市场开始交易，股票代码为 ANT。