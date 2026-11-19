IT之家 11 月 19 日消息，谷歌昨日（11 月 18 日）发布博文，宣布面向 Android Go 设备开放 Gemini 应用，让内存较小的安卓手机（英文原文中并未提及具体内存容量）也能使用其个人 AI 助手。

谷歌表示通过重新设计应用架构，可以在内存较小的手机上流畅运行 Gemini 的核心体验，从而扩大其个人 AI 助手的用户群体，潜在覆盖人群达数亿人。

此次适配不仅提供基础文字问答，还涵盖语音交流、相机辅助理解和图像创作。用户可以通过 Gemini Live，以超过 45 种语言讨论问题、练习面试；也可以将相机对准笔记或表格，获取学习与翻译帮助，或使用 Nano Banana 生成图片，例如为周末的烘焙义卖制作宣传单。

在同日发布的墨西哥相关公告中，谷歌进一步表示，经过重新设计的 Gemini 应用可在运行内存低至 2GB 的手机上流畅运行，为学生和小商户提供学习辅导、语音交互及创作支持。IT之家附上相关视频如下：

获取方式方面，用户可通过 Google Play 下载应用；部分受支持手机也可通过长按电源键启动。谷歌还表示，传音等合作伙伴未来推出的设备将预装 Gemini。