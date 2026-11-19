IT之家 11 月 19 日消息，华盛顿邮报今天（11 月 19 日）发布博文，报道称美国陆军佐治亚州斯图尔特堡第 9 旅工兵营推出特殊留队激励：士兵若在规定期限内重新入伍、续签兵役合同，即可获得 4 天特别假期，让其畅玩《侠盗猎车手 6》（GTA6）游戏。最终，该营 130 名符合条件的士兵中，有 43 人选择签约，续期从 2 年到 6 年不等。

这项政策由该营指挥官于 7 月底签署备忘录提出，适用于 8 月 1 日至 11 月 14 日期间重新入伍的士兵。军方强调，4 天假期并非续签的唯一原因，是在叠加现金奖励、岗位选择等常规留队激励之上的“额外福利”。

这项“游戏假”定于 11 月 19 日至 22 日，恰逢《GTA 6》发售后的首个周末。战斗工程师中士贾米尔 · 史密斯（Jamire Smith）已选择续签 6 年，他表示本就计划重新入伍，并已获得 6 万美元（IT之家注：现汇率约合 40.1 万元人民币）签约奖金，游戏假期只是“有趣的额外福利”。

该创意由营内一名资深士官提出。她回忆称，2013 年《GTA 5》发售当周自己正参加基础训练，险些错过游戏；如今新作出炉，她希望用士兵真正感兴趣的方式，拉近基层官兵与指挥层之间的距离。营长虽未密切关注游戏发售动态，但熟悉 GTA 系列，最终批准了这项方案。

《GTA 6》主线剧情据称约需 50 小时以上，四天假期对通关而言时间紧张，却足以让玩家体验游戏初期内容。