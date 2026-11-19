IT之家 11 月 19 日消息，科技媒体 Tom's Hardware 今天（11 月 19 日）发布博文，报道称英伟达 GeForce 驱动 621.14 和 621.24 两个版本存在异常后台写入问题，即使电脑处于闲置状态，系统仍持续向 SSD 写入数据。

报道称最早的用户反馈可以追溯到 11 月 4 日，有用户反馈在升级 621.14 版本驱动后，电脑闲置时出现异常后台写入，实测约每小时 3GB。IT之家附上相关截图如下：

该用户通过 Windows 资源监视器、性能计数器及 CrystalDiskInfo 等工具检测发现，5 分钟内系统对 C 盘的写入量约为 270MB，折算约每小时 3GB。写入量会随日志文件变大而增加，有用户称，每次使用 Alt+Tab 切换窗口，还可能额外产生 500MB 至 1GB 的写入。

若按较高估算值计算，一台每天开机 8 小时的电脑，可能每年产生约 87.6TB 的额外写入。以一块标称 600TB 写入寿命的 1TB SSD 计算，相当于每年消耗约 15% 的额定耐久度。

另一起报告来自 11 月 12 日，用户反馈 621.24 版本最高约每小时 30GB，长时间使用甚至可能达到 70GB 以上；即便关闭 NVIDIA App 遥测，该问题依然存在。

问题根源方面，问题疑似源自英伟达的“NVIDIA Display Container LS”后台服务，其进程 NVDisplay.Container.exe 会不断重写日志文件 nvlog.nvlgstg。

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