IT之家 11 月 19 日消息，科技媒体 sammyguru 昨日（11 月 18 日）发布博文，分享了三星首款头戴式耳机 Galaxy Studio 相关细节，相关功能已在 One UI 9.5 测试版软件中大量出现。

型号方面，该耳机内部代号包括 Galaxy H1，型号疑似为 SM-U700。电池方面，软件文件显示 Galaxy Studio 典型容量为 870mAh，额定容量为 850mAh。

从曝光的软件信息看，Galaxy Studio 将采用传统包耳式设计，配备头梁和两侧大型耳罩。它支持主动降噪（ANC）、环境音模式、带头部追踪的 360° 空间音频。

报道称 Galaxy Studio 支持佩戴检测，用户摘下耳机后，媒体播放会自动暂停；重新戴上后则可恢复播放。若在通话中摘下耳机，系统还可能将通话自动转回手机或平板扬声器。

连接方面，Galaxy Studio 不仅支持无线连接，还提供 USB-C 和 3.5mm 有线音频接口。三星在软件教程中说明，有线连接可带来更高音质和更低延迟，尤其适合游戏、音乐和观影场景。

操控上，右耳罩设有触控区域和降噪控制按键，用户可通过点按、双击、三击及长按完成播放、切歌、接听电话和唤起 AI 助手等操作；左耳罩则配备独立音量加减键。三星还设计了“环境音并降低媒体音量”的快捷操作，方便用户在不摘耳机的情况下听清周围声音。IT之家附上相关视频如下：

Galaxy Studio 还将支持多点连接、自动切换设备、Auracast 广播、均衡器、人声增强、响度归一化、游戏模式、查找耳机及自动关机等功能。自动关机可设定在无播放状态下 30 分钟、60 分钟或 120 分钟后关闭。