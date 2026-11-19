IT之家 11 月 19 日消息，派拉蒙天舞（Paramount Skydance）CEO 大卫 · 埃里森（David Ellison）今日在《纽约时报》DealBook 峰会上确认，埃隆 · 马斯克已经投资其旗下传媒集团，成为公司股东。

埃里森称，马斯克很少投资其他公司，能够获得他的信任并成为公司股东，是一种莫大的荣幸。“他并不会投资很多公司。因此，能够得到他的信任，并让他成为我们的股东，是一种荣誉和特权。”

此前 Semafor 于 10 月 22 日报道称，马斯克向派拉蒙天空之舞投资约 10 亿美元（IT之家注：现汇率约合 66.81 亿元人民币）。埃里森此次确认了马斯克的股东身份，但没有公开确认具体投资金额。

该集团由派拉蒙天舞与华纳兄弟探索合并而来，交易于 2026 年 10 月 6 日完成，交易规模约 1,110 亿美元（现汇率约合 7,415.66 亿元人民币）。此次收购获得了埃里森家族、红鸟资本以及多家主权财富基金等投资方支持。慈善家劳伦娜 · 鲍威尔 · 乔布斯也向交易投入了 2.5 亿美元（现汇率约合 16.7 亿元人民币）。

马斯克此次入股引发关注。外界此前猜测，星链未来可能与派拉蒙天空之舞展开内容分发合作，例如向航空公司用户提供影视内容。

对此，埃里森表示，如果未来存在合适的合作机会，公司将非常乐意与马斯克合作，并称能够与他开展合作同样是一种荣幸。不过，他同时强调，目前没有可以对外公布的具体合作安排。

除了这笔投资外，外界还关注这笔资金是否会影响 HBO 播出一部关于马斯克的纪录片。该片由导演亚历克斯 · 吉布尼（Alex Gibney）制作，纪录片内容对马斯克持批评态度。

对此，埃里森明确表示，HBO 将履行与制作方 A24 签订的发行协议，按照原计划播出纪录片。他强调，公司坚持编辑独立，不会进行审查。根据此前公布的安排，该片计划于 2027 年第一季度在 HBO Max 上线。

埃里森还谈到了自己与父亲、甲骨文创始人拉里 · 埃里森的关系。他表示，父母在自己 3 岁时离婚，童年时期主要由母亲抚养，与父亲见面的机会并不多，通常一年甚至两年才能见一次。不过，两人后来逐渐改善了关系，如今已经非常亲近。

在谈及派拉蒙天舞未来的业务安排时，埃里森还表示，CNN 与 CBS News 暂时会继续独立运营，未来不排除在新闻内容方面开展共享合作。他强调，两家新闻机构将保持编辑独立性。