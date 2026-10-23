马斯克杀入好莱坞，曝 10 亿美元投资派拉蒙收购华纳兄弟后成立的“天舞”公司

IT之家 10 月 23 日消息，当地时间 22 日，据美国 CNBC 援引知情人士消息称，埃隆 · 马斯克向天舞公司投资了约 10 亿美元（IT之家注：现汇率约合 66.88 亿元人民币）。

天舞是派拉蒙收购华纳兄弟探索后更名的传媒集团。马斯克投资之际，天舞也在寻求削减成本。当地时间 10 月 6 日，派拉蒙完成对华纳兄弟探索的收购，并将合并后的集团更名为天舞。

联席 CEO 戴维 · 埃利森和伊农 · 克雷兹需要整合派拉蒙与华纳兄弟两大电影制片厂、Paramount+ 与 HBO Max 两大流媒体平台，以及为旗下多家电视网和两大新闻部门提供支持的各类职能部门。

天舞预计，未来三年能够节省 60 亿美元（现汇率约合 401.29 亿元人民币）成本，但集团的债务规模接近 800 亿美元（现汇率约合 5,350.58 亿元人民币）。据悉，马斯克的投资承诺是天舞股权融资计划的一部分。

戴维 · 埃利森的父亲、甲骨文联合创始人拉里 · 埃利森与马斯克有着长期的商业往来。2022 年，他曾出资 10 亿美元支持马斯克收购推特，后者现已更名为 X。拉里 · 埃利森还曾于 2018 年投资特斯拉，并担任过特斯拉董事。

此外，拉里 · 埃利森还以个人名义，为派拉蒙收购华纳兄弟探索所需的逾 400 亿美元（现汇率约合 2,675.29 亿元人民币）股权融资提供担保。

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