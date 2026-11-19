IT之家 11 月 19 日消息，华为史上最薄智能手表 —— 华为 WATCH Air 将于 11 月 24 日 14:30 发布，官方现已公布新品更多信息。

预热视频显示，新机采用 6.9mm 超薄设计，提供 1.4mm 超窄四等边、蓝宝石玻璃表镜，高亮钛合金一体化机身搭配三款机身配色。

IT之家注意到，数码博主 @数码闲聊站 此前已发文透露华为 WATCH Air 的屏幕、材质与机身参数，华为史上最薄机身、最窄黑边、最大屏占比，集齐三个“华为之最”。

据博主介绍，华为 WATCH Air 配备 1.92 英寸 AMOLED 方屏，边框为 1.4mm 极窄四等边，屏占比达到 86%，峰值亮度 3500nits，并采用 LTPO 2.0。材质方面，博主称华为 WATCH Air 首次采用高亮钛合金一体化工艺，强度高于普通铝合金，并搭配轻薄机身。

机身结构上，博主称该手表采用全新结构设计，厚度压至 6.9mm，重量为 27g；在这一厚度下还内置高硅叠片异形电池，续航可做到一周一充。功能方面，博主表示华为 WATCH Air 的健康功能对齐 WATCH 6，运动功能对齐 GT 7 Pro。

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