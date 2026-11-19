IT之家 11 月 19 日消息，据德媒《商报》(handelsblatt) 当地时间昨日报道，Volkswagen（大众汽车）计划于 2027 年 10 月完成 MQB evo 平台燃油车型对谷歌汽车服务的适配。

这意味着高尔夫、途观、帕萨特等车型将配备基于谷歌地图的导航系统，放弃自家开发的 VW-Navi 导航系统。此次升级需要硬件替换，无法仅通过软件更新实现。谷歌汽车服务还包括 Google Play、YouTube 等组件。

此举正值大众集团进一步精简软件单元 CARIAD 之际。CARIAD 此前负责包含导航系统、应用商店的信息娱乐系统开发；而在新的模式下，CARIAD 将仅承担谷歌服务套件与汽车系统的整合工作。

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