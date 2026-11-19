IT之家 11 月 19 日消息，昨日有博主发现，小米汽车已通过阿联酋经销商 Gargash Prime 正式在当地开启预售，SU7、YU7 和小米澎程 SkyNomad 增程 SUV 三款车型同步上线。

另外，小米集团创始人、董事长兼首席执行官雷军 11 月 17 日参加 2026 年 APEC 工商领导人峰会时提到：小米汽车明年正式出海。他表示，汽车是很多国家的支柱产业，跟当地的供应链合作，能够使产品更好地为当地的消费者服务。所以小米一直抱着很开放的心态，跟当地的合作伙伴都在深入合作。

这是小米汽车首次以官方授权渠道进入海外市场，此前阿联酋用户只能通过私下进口或灰色渠道购车，缺乏本地质保与售后网络。

价格方面，SU7 起售价 169,900 迪拉姆（IT之家注：现汇率约合 30.9 万元人民币），YU7 起售价 184,900 迪拉姆（现汇率约合 33.6 万元人民币），SkyNomad 起售价 209,900 迪拉姆（现汇率约合 38.2 万元人民币）。阿联酋定价高于国内，差额主要来自进口成本、税费和当地分销安排。

型号 价格 动力 零百加速 CLTC 续航 交付时间 SU7 标准版 169,900 迪拉姆 320 马力 5.28 秒 720 公里 2026 年 12 月 SU7 Pro 189,900 迪拉姆 320 马力 5.70 秒 902 公里 2027 年 2 月 SU7 Max 229,900 迪拉姆 690 马力 3.08 秒 835 公里 2027 年 2 月 SU7 Ultra 375,900 迪拉姆 1,548 马力 1.98 秒 620 公里 2026 年 12 月 YU7 标准版 184,900 迪拉姆 320 马力 5.90 秒 643 公里 2026 年 12 月 YU7 长续航版 194,900 迪拉姆 320 马力 5.88 秒 835 公里 2027 年 2 月 YU7 Pro 209,900 迪拉姆 496 马力 4.27 秒 770 公里 2027 年 2 月 YU7 Max 249,900 迪拉姆 690 马力 3.23 秒 760 公里 2027 年 2 月 YU7 GT 299,900 迪拉姆 1003 马力 2.92 秒 705 公里 2027 年 2 月 澎程 N70 Pro 209,900 迪拉姆 286 马力 7.9 秒 综合超 1350 公里 2026 年 12 月 澎程 N70 Max 239,900 迪拉姆 422 马力 5.5 秒 综合超 1460 公里 2027 年 2 月 澎程 N90 Max 249,900 迪拉姆 422 马力 5.9 秒 综合超 1,705 公里 2026 年 12 月 澎程 N90 Studio 289,900 迪拉姆 422 马力 5.9 秒 综合超 1,705 公里 2026 年 12 月

交付按订单生产，首批配额有限。排入 2026 年 12 月交付名单的是三款车的入门版本、SU7 Ultra 以及 SkyNomad N70 Pro 和 N90；其余版本预计 2027 年 2 月开放交付。

除直接购买外，Gargash Prime 同时提供租赁方案：SU7 标准版月租 3,899 迪拉姆（现汇率约合 7,093 元人民币）起，YU7 标准版 4,199 迪拉姆（现汇率约合 7,639 元人民币），澎程 N70 Pro 为 4,699 迪拉姆（现汇率约合 8,548 元人民币）。

公开资料显示：Gargash Prime 是 Gargash 集团旗下高端汽车业务部门，该集团 1918 年起家，此前曾代理奔驰、阿尔法 · 罗密欧和广汽等品牌。通过该渠道购车可享受最高 5 年或 15 万公里质保，以及最高 6 万公里保养服务。

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