IT之家 11 月 19 日消息，工业和信息化部等六部门昨日公布了 2026 年度领航级智能工厂培育名单，共 34 家工厂入选。

这是我国智能工厂梯度培育体系中的最高层级。从区域分布看，34 家工厂覆盖北京、天津、河北、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、湖北、湖南、重庆、四川、陕西、新疆等省区市，东北、西北、西南、中部、东部地区均有企业入选。

行业覆盖较上一批进一步扩展。名单既包含装备制造、钢铁、电子信息等领域的工厂，也首次纳入消费品领域的医药、服装企业，天士力医药集团与海澜之家集团分别以中药智能工厂和柔性快反服装智能工厂入选。

效率数据方面，作为梯度培育的最高层级，第二批领航工厂全员劳动生产率平均提升 34.4%，生产效率平均提升 19.3%。这 34 家工厂已累计带动近 4000 家企业协同开展数字化、智能化升级。

领航级智能工厂是工信部智能工厂梯度培育体系中的最高等级，其下依次为基础级、先进级和卓越级，旨在通过分层培育推动制造业数字化转型。

从具体项目看，小米汽车科技的 AI 驱动敏捷制造超级智能工厂、赛力斯汽车的产业大脑驱动全域融合智能工厂、中航西安飞机工业集团的大型飞机柔性协同制造智能工厂、沪东中华造船的大型 LNG 船全链协同建造智能工厂等均列入名单，覆盖范围从大国重器延伸至百姓日常消费品。

IT之家附官方名单：

序号 企业名称 项目名称 1 小米汽车科技有限公司 AI 驱动的敏捷制造高端新能源汽车超级智能工厂 2 天士力医药集团股份有限公司 全产业链质数精控现代中药智能工厂 3 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 超高复杂度下的绿色钢铁极致制造智能工厂 4 中信戴卡股份有限公司 全球价值共创的极致韧性铝制轻量化汽车零部件智能工厂 5 包头铝业有限公司 面向极致能效的高端电解铝智能工厂 6 沈鼓集团股份有限公司 国家砝码 · 高端透平装备研产服一体化智能工厂 7 一汽 — 大众汽车有限公司 油电混共融的多车型混流敏捷智造母工厂 8 哈尔滨电机厂有限责任公司 全链路极致质量驱动模式下高可靠水力发电装备智能工厂 9 沪东中华造船（集团）有限公司 大型 LNG 船全链协同并行建造智能工厂 10 上海电气电站设备有限公司 工业智能驱动的高端能源装备全价值链提升智能工厂 11 大全集团有限公司 知识驱动的高端输配电设备敏捷定制智能工厂 12 海澜之家集团股份有限公司 需求洞察的柔性快反服装智能工厂 13 南通中远海运川崎船舶工程有限公司 自主精益驱动的“无余量造船”智能工厂 14 中天钢铁集团（南通）有限公司 精品棒线材全链自主敏捷智能工厂 15 中天科技海缆股份有限公司 高效定制-工程服务一体化海缆智能工厂 16 中兴通讯（南京）有限责任公司 多智能体驱动“双流”自主流转的通信及算力设备智能工厂 17 桐昆集团股份有限公司 自主可控千品共线的绿色化纤超级智能工厂