IT之家 11 月 19 日消息，中南大学 11 月 19 日发布情况通报：近日，网络上出现对湘雅二医院、湘雅医院 3 篇论文数据和图表的质疑。学校高度重视，第一时间组织同行专家核查实验记录、原始数据、投稿记录等材料，访谈相关人员。根据同行专家核查结果，经校学风建设委员会审议，有关情况通报如下。

被质疑论文 1：“Ferroptosis inhibition via the ROS-GPX4 axis drives microplastic-induced malignant progression of nasopharyngeal carcinoma”，2025 年发表在《Journal of Translational Medicine》期刊，第一作者邓某某，通讯作者赵某。 经查，该论文存在伪造篡改实验研究数据和图表，不当署名，违反科研伦理规范的学术不端行为 。

被质疑论文 2：“Tumor-infiltrating B cells inhibit nasopharyngeal carcinoma metastasis”，2026 年发表在《Cell Death & Disease》期刊，第一作者蔡某，共同第一作者谭某某，通讯作者赵某。 经查，该论文存在伪造篡改实验研究数据和图表，不当署名的学术不端行为 。

被质疑论文 3：“Arvanil reverses cisplatin resistance in ovarian cancer by activating HMOX1-driven ferroptosis”，2026 年发表在《Scientific Reports》期刊，第一作者和共同第一作者为校外人员，通讯作者为邓某某。经查，该论文存在伪造篡改实验研究数据和图表的学术不端行为。

依据《科研失信行为调查处理规则》《事业单位工作人员处分规定》等有关规定，对相关人员作出如下处理：

对邓某某、赵某，予以降低专业技术岗位等级处罚 ；5 年内取消其职务职称晋升、人才计划申报、研究生招生、评奖评优等资格；10 年内不得承担财政性资金支持科技活动。

对蔡某、谭某某，5 年内取消其职务职称晋升、人才计划申报、研究生招生、评奖评优等资格 ；5 年内不得承担财政性资金支持科技活动。

对其他相关作者予以学术诫勉谈话。

中南大学表示，学校始终坚持对学术不端行为“零容忍”，将进一步加强科研作风建设，完善监督核查体系，坚决维护风清气正的学术生态。

据IT之家此前报道，一篇发表于《Journal of Translational Medicine》的鼻咽癌研究论文日前引发网友质疑，相关话题一度登上微博热搜。

该论文的实验图片、数据及作者单位信息存在多处不符合常规的错误，例如标尺上的 1 厘米之中竟有 12 个刻度格。因此，有网友怀疑相关图片可能由 AI 生成。

11 月 17 日，湖南省科学技术厅监督与诚信处回应称，已责成作者单位中南大学湘雅二医院展开调查，科技厅也将同步核实是否存在学术不端及科研程序问题。