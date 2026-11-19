IT之家 11 月 19 日消息，思特威今日宣布推出一款面向智能手机前摄与超广角摄像头的 CMOS 图像传感器新品 SC303HS。

据介绍，该产品具备 3200 万像素分辨率与 0.56μm 的小像素尺寸，目前已开始接受送样，预计将于 2027 年第一季度实现量产。

SC303HS 基于思特威 SmartClarity-3 技术平台打造，光学尺寸为 1/4 英寸，像素阵列为 6560×4928，封装尺寸 4422μm×3803μm。该传感器支持最高 1.5Gbps / Lane 的图像传输速率，输出接口为 D-PHY，输出格式为 RAW RGB。

在暗光成像表现上，该传感器搭载了思特威 SFCPixel 自研技术与基于 SFC 架构的 2x2 共享像素结构电路设计。在 0.56μm 像素尺寸下，其读取噪声最低可达 1.1e-，灵敏度为 4863e-/Lux·s，有助于改善弱光环境下的画质纯净度。

色彩还原方面，得益于背照式（BSI）像素设计，SC303HS 的色彩串扰得到优化。官方数据显示，较前代产品其在 A 光源和 D65 光源下分别降低了约 22.5% 和 21.3%，旨在提升暗光自拍与夜拍时的色彩准确度。

另外，SC303HS 支持 ULP 超低功耗模式，可维持常开状态而无需唤醒整机。结合后端算法，设备在待机时可完成手势识别、人脸检测等基础视觉任务，并在识别到目标事件时切换至高画质模式。

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