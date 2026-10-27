思特威 2026 年前三季度营收 75.61 亿元同比增长 19.70%，归母净利润 8.4 亿元同比增长 20.05%

IT之家 10 月 27 日消息，思特威今日发布 2026 年三季度（2026 年 1 月～2026 年 9 月）报告：

第三季度营业收入为 29.62 亿元，同比增长 17.03%；前三季度营业收入为 75.61 亿元，同比增长 19.70%。

第三季度利润总额为 3.52 亿元，同比增长 5.20%；前三季度利润总额为 9.35 亿元，同比增长 20.51%。

第三季度归属于上市公司股东的净利润为 3.11 亿元，同比增长 2.87%；前三季度为 8.40 亿元，同比增长 20.05%。

第三季度扣除非经常性损益的归母净利润为 3.69 亿元，同比增长 25.64%；前三季度为 8.71 亿元，同比增长 26.27%。

第三季度基本每股收益为 0.77 元 / 股，同比增长 1.32%；前三季度为 2.09 元 / 股，同比增长 19.43%。

第三季度加权平均净资产收益率为 5.61%，同比减少 0.73 个百分点；前三季度为 15.42%，同比增加 0.10 个百分点。

第三季度研发投入合计为 1.96 亿元，同比增长 16.13%；前三季度为 5.22 亿元，同比增长 23.34%。

前三季度经营活动产生的现金流量净额为 5280.79 万元，上年同期为-10.42 亿元，报告称由负转正。

报告期末总资产为 196.18 亿元，比上年度末增长 81.29%；归属于上市公司股东的所有者权益为 88.78 亿元，比上年度末增长 70.01%。

AI 解读 公司前三季度及单季度业绩整体符合市场对全年增长的一致预期，扣非净利润增速显著高于营收增速，盈利质量改善，全年业绩兑现确定性较强。 主营业务与财报亮点 思特威是一家高性能 CMOS 图像传感器（CIS）芯片设计企业，产品覆盖安防监控、机器视觉、智能车载电子、智能手机等领域，在安防应用领域连续多年市占率位居行业前列。 本次 2026 年三季报核心亮点如下： 营收规模持续扩张 ：前三季度实现营业收入 75.61 亿元，同比增长 19.7%，保持稳健增长态势。

扣非盈利增速亮眼 ：前三季度归母净利润 8.4 亿元，同比增长 20.05%；扣非归母净利润 8.71 亿元，同比增长 26.27%，扣非增速显著高于营收增速，盈利质量持续改善。

单季度利润承压但主业韧性充足 ：第三季度单季归母净利润 3.11 亿元，同比增长 2.87%，增速相对放缓；但单季扣非归母净利润 3.69 亿元，同比大增 25.64%，主业盈利能力强劲，净利润增速较低主要受非经常性损益扰动影响。

经营现金流大幅转正 ：前三季度经营活动产生的现金流量净额 5280.79 万元，由去年同期的净流出 10.42 亿元转为净流入，公司解释主要系销售额增长带来收款增加、原材料采购国产化导致预付款减少的综合影响。

研发投入维持高强度 ：前三季度研发投入合计 5.22 亿元，同比增长 23.34%，持续加码技术研发与产品迭代。

资产规模大幅扩张：截至报告期末，公司总资产 196.18 亿元，较上年度末增长 81.29%；归属于上市公司股东的所有者权益 88.78 亿元，较上年度末增长 70.01%，主要系收到向特定对象发行 A 股股票募集资金所致。 展望与投资价值 报告期末公司未披露下一季度及全年的明确业绩指引，当前研发投入持续加大、客户与应用场景不断拓展，后续可关注智能手机、车载等高端产品线的放量节奏。机构一致预期公司 2026 年全年归母净利润约 14.67 亿元，当前已兑现约 57%，全年业绩兑现确定性较强；近期主流机构对公司评级均为买入，具备一定的成长配置价值。

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