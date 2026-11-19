IT之家 11 月 19 日消息，昨日，南航 CZ3405“大美湾区号”航班搭载 155 名旅客从广州白云国际机场飞抵重庆江北国际机场，这是南航首次使用 C919 国产大飞机执飞广州 — 重庆航线。随着该航线加入，南航 C919 的通航点已增至 21 个。

IT之家注：C919 是我国首款按照国际通行适航标准自行研制、具有自主知识产权的喷气式干线客机，座级 158 至 192 座，航程 4075 至 5555 公里（该航程覆盖国内主要干线及部分中短程国际航线）。

南航自 2024 年 8 月 28 日接收首架 C919 以来，机队规模在一年半内突破两位数，截至 2026 年 3 月已接收 10 架，累计执行航班 7800 班，承运旅客超过 106 万人次，航班正常率达 96%。

此次执飞的“大美湾区号”在机队中具有特殊身份。它是南航第 7 架 C919，也是首架选用 C919 机型实施喷绘的彩绘飞机，以蓝、粉、黄三色串联港珠澳大桥、海洋及“旭日东升”等视觉元素，并搭配第十五届全国运动会吉祥物，于 2025 年 11 月 4 日完成首航。

该机使用的特殊航空航天涂料有助于提升涂层耐久性并降低用漆量，在视觉效果之外兼顾了维护效率与环保要求。

广州 — 重庆航线加入后，南航 C919 的常态化商业航线已覆盖广州至北京大兴、西安、杭州、宁波、南京、温州、合肥，以及长沙至北京大兴、西安等航点。从 2024 年首架入列到通航点增至 21 个，南航 C919 正在从最初的单点验证转向更密集的干线网络运营。