IT之家 11 月 19 日消息，抖音 11 月 19 日发布《关于深入治理“代解封”黑灰产的公告》，称近一个月共处置传播“账号代解封”攻略及宣传代解封服务的违规内容 1878 条，对 137 个违规账号予以禁言处置。

据公告介绍，部分用户账号被封禁后会通过非正规渠道寻求解封，一些黑灰产团伙借机发布所谓“解封攻略”、展示解封成功截图，宣传收费代解封服务，以此不当牟利。平台称，上述行为扰乱平台正常运营秩序，侵害用户合法权益，部分行为还可能涉嫌违法犯罪。

公告披露，2026 年以来，抖音已上报多起违法犯罪线索，协助有关部门抓获相关产业链犯罪嫌疑人 11 人。

IT之家附官方案例如下：

典型案例一：发布“账号代解封”攻略，账号被禁言。 “6*1”“彭 * 1”等账号发布视频，展示所谓账号解封过程截图，并配文“亲测有效”“分享解封过程”等，传播“账号代解封”操作攻略。平台已下架相关违规内容，并对账号禁言。 典型案例二：推广“专业团队解封”违规服务，诱导站外交易，账号被禁言。 “5*0”“k*0”等账号发布视频，配文“专业团队”“不过不收钱”等，公开宣传、推广“账号代解封”违规服务，试图将有解封需求的用户引导至站外交易，以此不当牟利。平台已下架相关违规内容，并对账号禁言。

抖音同时提醒用户，切勿轻信所谓“代解封攻略”“付费代解封”等宣传，谨防财产损失和账号风险。如对账号处置结果存在异议，可通过抖音官方申诉渠道提交材料。