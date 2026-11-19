IT之家 11 月 19 日消息，今天，火山引擎正式上线豆包实时音视频通话模型（SeedRealtime 1.0） API 服务，带来全模态交互的新体验。

据介绍，SeedRealtime 将声音、画面、时序与表达统一到同一个端到端模型中，能在连续的多模态信息流上实时交互，带来“边看、边听、边说”的全新体验。

这大大降低了传统语音级联系统依赖 ASR、VLM、TTS 等多个模块串联带来的延迟叠加和信息损耗。模型不再只是等待用户提问，而能持续理解场景变化，在合适的时机主动开口，把看、听、说纳入同一套实时决策体系，让“听到的”和“看到的”共同参与每一次实时判断与表达。

IT之家注意到，SeedRealtime 原生支持声音、画面与时序信息的深度融合，既能结合场景消解同音词歧义，也能准确理解视觉中的时序指代，让所见、所闻与所说融为一体。

这意味着，在多人、嘈杂、开放的真实环境中，模型不仅能看懂当前画面，还能分清说话对象、理解上下文关系，并基于多模态信息完成更准确的实时判断。无论是多人协同交流、跨语言导览，还是带视觉上下文的实时问答，交互都更自然、更完整。

在多人聚餐场景中，Seed Realtime 1.0 可结合视觉、语音区分自动不同人物，记住各人身份，还能能依据多人不同需求定制旅行方案。

Seed Realtime 1.0 具备持续环境感知与主动表达能力，能够在察觉关键目标出现、画面状态变化或任务节点到来时，主动进行提醒、反馈和补充，让交互从被动响应升级为主动协作。

这种能力让模型可以更好适配真实业务流程。例如在设备操作、学习辅助、任务提醒等场景中，模型能够持续观察当前状态，在合适时机主动介入，而无需用户每一步都显式发问。对开发者而言，这将帮助实时 AI 应用从“会对话”进一步走向“会协助”。

在机器操作场景中，Seed Realtime 1.0 看到用户将整颗咖啡豆倒入萃取手柄，及时提醒咖啡豆需要先研磨；萃取完成后，根据咖啡油脂和出液量，主动给出缩短萃取时长的建议，可在真实场景里自主点评，不用用户一步步提问。

在学习场景中，Seed Realtime 1.0 能持续监控翻页画面，识别到指定章节后快速提醒用户并，并随即报出学习率、动量、权重衰减等关键配置训练参数。

Seed Realtime 1.0 能够实时感知用户的对话状态与交流节奏，在适当时机自然接话、停顿与回应，并具备较强的抗干扰能力，可分辨旁人闲聊与背景噪声，不因干扰误触发。

相比级联模型，Seed Realtime 1.0 的音视频对话节奏问题减少了一半，单次对话能够完整、顺畅交流的概率也有明显提升。这意味着，开发者在构建语音助手、智能硬件、陪伴式应用、实时客服等场景时，有机会获得更接近自然交流的人机互动体验。

在嘈杂交通场景中，Seed Realtime 1.0 能够自动过滤机场内的无关闲聊信息，当用户询问时，调用之前看到的大屏航班信息作答，同时精准识别指示牌，主动指引旅客到达网约车上车点。

在家庭场景中，妈妈在一旁忙着别的事，让 Seed Realtime 1.0 陪女儿学习动物英文。背景里爸爸正在接电话、人声不断，但模型不受影响，始终跟着女孩手指的方向实时纠音、举例造句，出声时不迟疑，受干扰时不跑偏。