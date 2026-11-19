IT之家 11 月 19 日消息，当地时间 18 日，据外媒 insideevs 报道，非营利组织“全球电动汽车联盟”发布的《2026 年全球电动汽车车主调查》显示，74% 的受访者认为，外界对电动汽车的错误认知是阻碍本国市场普及电动汽车的主要因素之一。

相比之下，认为购车价格是主要障碍的受访者占 49%，认为公寓楼充电不便是主要障碍的占 47%。

调查于 9 月至 10 月开展，共有来自 34 个国家的 29547 名电车车主参与。受访者通过电动汽车协会、志愿者和爱好者组织报名，全球统计结果则按照各国电动汽车保有量占比加权计算。

IT之家提醒：调查反映的是现有车主认为哪些因素妨碍了其他人购车，并不能证明对“首购一族”来说，错误信息真的比价格更重要。

调查真正揭示的是，车主如何看待实际用车体验与外界印象之间的差距。

电池寿命毫不意外地成为最常被提及的误解，72% 的受访者选择了这一项。只要有人对改用电动汽车持怀疑态度，电池能用多久几乎总是绕不开的话题。

此外，58% 的受访者认为电动汽车更容易起火是常见误解，45% 的人则提到了大规模普及电动汽车会导致电网崩溃的说法。

说到自己的车辆，65% 的受访者并不担心电池寿命，只有 18% 表示担忧。

另有 40% 的受访者认为，电车对气候并不比油车更环保，是外界普遍存在的误解之一。判断一辆车的排放水平，不能只看行驶过程，还需要计算制造和能源使用等整个生命周期的排放。

生产动力电池会增加制造阶段的排放，但电动汽车在使用期间通常排放更低，足以逐步弥补前期增加的排放。至于最终能减少多少排放，还取决于当地的电力来源。