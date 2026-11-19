IT之家 11 月 19 日消息，据路透社报道，受全球 AI 芯片需求旺盛推动，韩国今年累计出口额突破 1 万亿美元（IT之家注：现汇率约合 6.68 万亿元人民币），成为继德国、美国和中国之后，全球第四个出口额达到这一规模的国家。

韩国贸易主管部门今天（19 日）宣布，截至格林尼治时间 5 时 09 分，韩国出口额突破 1 万亿美元。相比之下，去年全年出口额创下的最高纪录为 7,090 亿美元（现汇率约合 4.74 万亿元人民币）。

韩国是亚洲第四大经济体，也是三星电子和 SK 海力士等全球领先芯片制造商的所在地。全球 AI 投资热潮，带动了韩国的出口和投资。

不过，韩国国内消费需求仍然疲软，出口增长带来的收益尚未惠及众多家庭。高利率、高物价以及国内股市前所未有的剧烈波动，也削弱了消费者信心。

韩国总统李在明在社交平台 X 发文称：“现在，我们需要把这一成就转化为可持续增长。我们将增强主要产业的竞争力，培育 AI、生物产业等新的经济增长动力。最重要的是，出口增长应该让民众的生活变得更好。我们将实现‘全民共享的增长’，让大企业和小企业、首都圈和地方都能分享经济增长的机遇与成果。”

李在明政府计划设立规模达 162.3 万亿韩元（现汇率约合 8,132.85 亿元人民币）的“未来应对基金”，把芯片产业繁荣带来的超额税收用于扶持新兴增长产业、青年发展、地方建设和教育。

韩国财长上月预计，在芯片出口创纪录的带动下，今年韩国经济增速有望达到 3.5% 左右，高于去年的 1%。

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