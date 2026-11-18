IT之家 11 月 18 日消息，据路透社报道，随着科技巨头依靠半导体产业为全球人工智能浪潮提供支持，韩国出口引擎正全速运转。然而，AI 市场情绪起伏不定，让普通投资者很难从这轮行情中真正获利。在韩国，约四分之一的民众都参与了股票投资。

以 SK 海力士（SK Hynix）和三星电子（Samsung Electronics）为代表的存储芯片制造商，正准备向员工发放创纪录的奖金。与此形成鲜明对比的是，34 岁的投资者权顺国（Kwon Soon-kuk）眼睁睁看着投资收益不断缩水：每当市场对 AI 巨额投入成本以及何时才能实现盈利产生疑虑，相关股票便会遭遇大幅抛售。

权顺国在一家消费品公司工作，并没有明显感受到 AI 给自己的工作带来多少改变。但在市场评论人士不断强调 AI 将带来变革性影响时，他还是投入了大量资金，希望从中获利。然而，接连不断的股市暴跌并未让他赚到钱，反而迫使他削减餐厅就餐和购买衣物的开支，还取消了原定的圣诞节东京之旅。

权顺国表示：“今年恐怕不会出现圣诞行情了。很多投资者在遭受损失后，已经选择离开市场。”

他的遭遇折射出韩国政策制定者面临的难题：如何引导一个经济发展日益分化的国家。韩国有望在今年加入美国、中国和德国的行列，成为出口额突破 1 万亿美元（IT之家注：现汇率约合 6.68 万亿元人民币）的国家。

然而，韩国经济在第三季度出现近两年来首次消费萎缩。韩国官员和分析人士将这一现象归咎于 7 月份的股市下跌。

韩国综合股价指数（KOSPI）较 6 月份创下的历史高点已经下跌超过 40%。仅本月以来，该指数就下跌了 12%。拖累大盘的主要是 AI 概念股。美国民主党在中期选举中获胜后，市场开始担忧美国可能加强对 AI 研发和数据中心建设的监管，相关股票因此承压。

作为亚洲第四大经济体，韩国消费者信心还受到利率上涨、住房成本增加以及中东战争推高物价等因素的冲击。不过，分析人士指出，由于韩国散户投资者数量庞大，股市下跌对消费信心造成的打击尤为明显。

韩国证券存管院的数据显示，在韩国 5200 万人口中，约有四分之一参与了股票投资。

此外，尽管芯片企业获得了 AI 产业发展带来的大部分收益，但半导体行业属于资本密集型产业，创造的就业岗位相对有限。韩国政府数据显示，今年第一季度，半导体行业从业人数约为 17.4 万人，仅占制造业就业人数的 4%，占全国就业人口的 0.8%。

韩国总统李在明计划设立规模达 162.3 万亿韩元（现汇率约合 8,111.75 亿元人民币）的“未来应对基金”，将半导体产业繁荣带来的超额税收收入投入增长型产业、青年群体、地区发展和教育领域。

上周，李在明还表示韩国股市估值偏低，并承诺将继续推进改革，改善企业治理结构，保护股东权益。

国际货币基金组织（IMF）周二在结束与韩国政府的年度磋商后表示：“要维持近期 AI 上行周期带来的增长成果，就必须应对长期存在的结构性阻力，包括人口迅速老龄化、地区差距不断扩大，以及不同企业和劳动者之间生产率增长不均衡等问题。”

韩国财政部长李炯一（Lee Hyoung-il）上个月表示，政府计划加大对服务业等具有较强就业创造潜力行业的支持力度。他表示：“我们需要让第二、第三增长引擎与半导体产业一道，推动韩国经济增长。”