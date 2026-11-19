IT之家 11 月 19 日消息，哈曼卡顿现已在日本市场推出 Allure 2 家用音箱。新品延续 SoundSticks 经典透明设计，建议零售价 34,100 日元（IT之家注：现汇率约合 1,429 元人民币），11 月 26 日起出货。

据介绍，这款音箱配备 3 个 1.5 英寸扬声器单元，以及 3.5 英寸低音单元，总功率可达 60W，频响范围为 40Hz 至 20kHz (-6dB)，信噪比 80dB(A)。

同时这款音箱支持 AI Sound Boost 技术，可进一步优化声音输出，让音效更加饱满。该机兼容蓝牙 5.4 技术，最多可同时连接 2 台手机。用户可以将两台 Allure 2 音箱连接起来，构建更宽广的立体声场。当然也可以使用 Auracast 广播技术，让 2 台以上 Allure 2 同步播放音乐。

此外，这款音箱还具备 360° 炫彩光效，可通过 Harman Kardon One 应用程序调整灯光效果、均衡器和其他设置。

IT之家注意到，该音箱已经在国内的部分 Apple 授权专营店展出，但官方零售价并没有公布。