IT之家 11 月 19 日消息，据彭博社报道，微软表示，企业客户之所以选择旗下 Copilot 人工智能助手，而不是 Anthropic 的 Claude 和 OpenAI 的 ChatGPT，一个重要原因是 Copilot 的使用成本更低。

微软商业业务首席执行官贾德森 · 阿尔索夫（Judson Althoff）周二在公司年度用户大会 Ignite 的主题演讲中表示：“Claude 或 ChatGPT 能完成的任何任务，Copilot 都能做得更好，而且成本更低。”

今年以来，人工智能成本快速攀升，已成为大型企业重点关注的问题。微软正试图通过降低 Copilot 的使用成本应对这一挑战，同时大力推广能够分析和控制企业 AI 支出的工具。

截至今年 6 月，微软通用型 AI 助手 Copilot 的付费用户已超过 3000 万。不过，相较于微软办公软件超过 4.5 亿的企业用户，这一数字占比仍然不高，微软仍有很大的市场拓展空间。

“竞争非常激烈。”阿尔索夫在接受采访时表示，“但如果进行并排对比，我们很少会输。”

阿尔索夫表示，微软客户在测试多种人工智能工具后，通常最终会选择 Copilot，而价格只是其中一个考量因素。

美国电信运营商 AT&T 就是其中一个例子。该公司首席技术官杰里米 · 莱格（Jeremy Legg）表示，AT&T 为数万名员工购买了 Copilot 服务。促使公司选择这款助手的关键原因，是它能够与微软旗下其他工具良好集成。

AT&T 也为员工提供其他 AI 工具，包括 OpenAI 的编程助手 Codex，但 Copilot 仍然是公司使用最广泛的通用型 AI 助手。

微软委托开展的一项研究估算，使用 Copilot 的用户在相关服务上的支出将显著低于使用 ChatGPT 或 Claude 的用户。企业使用 Copilot 时，可以针对基础 AI 任务选择固定价格的订阅方案，也可以针对更复杂的工作采用按使用量付费的模式。

不过，按使用量付费的 AI 工具，其实际成本仍然很难准确预测。Anthropic 曾表示，不从事编程工作的 Claude Enterprise 用户，平均每月支出低于 75 美元（IT之家注：现汇率约合 501.1 元人民币）。这一数字明显低于微软委托研究中提到的基础工作场景月均 205 美元（现汇率约合 1,370 元人民币）。

作为全球最大的软件公司，微软与 AI 实验室之间的竞争正变得愈发激烈。OpenAI 和 Anthropic 近期接连推出办公软件产品，直接瞄准微软旗下的办公应用。

上周，Anthropic 发布了一系列办公工具，其目标似乎直指微软广泛使用的电子表格软件 Excel。

微软高管雅各布 · 安德烈乌（Jacob Andreou）在 Ignite 大会期间对这些竞争产品提出了质疑。他表示：“我们都看到了 Anthropic 和 OpenAI 开始涉足文档、演示文稿和电子表格领域。但它们简化后的查看器和编辑器，必然要在功能强大程度和协作能力方面作出妥协。”