IT之家 11 月 19 日消息，红魔游戏手机官方今日宣布，旗下红魔 12 Pro+ 手机通过内置的全新 PC 模拟器，成功启动了当下热门 PC 游戏《影之刃零》。

据介绍，红魔 PC 模拟器支持 Steam 游戏库直连、云存档多端同步，可以随时随地畅玩 PC 游戏。IT之家附红魔 12 Pro+ 模拟器启动《影之刃零》的参数如下：

红魔游戏手机官方表示，红魔 12 Pro+ 最终成功启动《影之刃零》，游戏内帧数来到了 50-60 帧。

红魔官方表示，目前画质“还差点意思”，但毕竟是模拟器，能启动这类 3A 大作已经很不容易了，不过该机玩一玩配置要求不高的独立游戏压力不大。

延伸阅读

红魔 12 Pro+ 于 2026 年 10 月 16 日正式发布，提供 12GB+256GB、16GB+512GB、16GB+1TB 三个存储版本，售价分别为 6999 元、7999 元和 8999 元。

该机搭载第六代骁龙 8 超级至尊版移动平台，采用台积电 2nm 工艺、最高主频 5GHz，配备 LPDDR5T 内存与 UFS4.1 Pro 闪存，另搭载红魔红芯 R5 电竞芯片，支持全场景光线追踪以及超分、超帧等功能。文中提到的“觉醒”即为该机游戏空间中的一档性能模式。

红魔 PC 模拟器通过自研 X86 转译引擎，将 PC 端的 x86 指令转换为 ARM 架构可执行指令，替代了传统需要安装虚拟机、调试显存与驱动的方案，可一键开启。该模拟器支持扫码登录 Steam，游戏库与云存档可多端同步，并支持手柄即插即用、键鼠直连和显示器投屏。

文中的《影之刃零》由 S-GAME Studio（北京灵游坊）自主研发与发行，采用虚幻 5 引擎打造，是一款“功夫朋克”风格的暗黑武侠动作角色扮演游戏，于 2026 年 10 月 28 日登陆 Steam 平台，标准版售价 268 元，数字豪华版售价 328 元。官方数据显示，该作发售 72 小时销量突破 400 万份。

官方公布的《影之刃零》PC 配置需求为：最低需 Intel Core i7-8700K 或 AMD Ryzen 5 3600 处理器、16GB 内存、NVIDIA GeForce GTX 1660 6GB 或 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB 显卡、DirectX 12，并需 145GB 固态硬盘空间，对应 1080p/30 FPS（开启超分辨率重建）；推荐配置为 i5-10600K 或 Ryzen 5 5600X 处理器、RTX 3060 Ti 8GB 或 RX 6700 XT 12GB 显卡，对应 1440p/60 FPS。