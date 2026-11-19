IT之家 11 月 19 日消息，GPD（中软赢科）今日正式公布了 WIN Mini Ultra 掌机的国行预售计划。该产品基于英特尔锐炫 G3 Extreme 处理器，预售版本配备 32GB 内存、1TB 存储，本体到手价 9,899 元。

GPD 计划 2026 年 12 月中旬启动 WIN Mini Ultra 的量产，预售时间表和价格情况如下：

定金支付时间：2026 年 12 月 1 日 10:00 ~ 2027 年 1 月 4 日 10:00

尾款支付时间：2027 年 1 月 4 日 10:30 ~ 2027 年 1 月 7 日 10:30

最晚发货时间：2027 年 1 月 30 日

挡位 预售价 零售价 本体 9,899 元 12,999 元 本体 + GPD G2 显卡坞（有电源无卡） 11,699 元 15,199 元

GPD WIN Mini Ultra 三维 182.5×133×30 (mm)，配备 8" 屏幕，搭载 2 风扇 4 热管散热系统，内置 56Whr 电池，质量 845g。

其采用 LTPS IPS LCD 十点触控防眩镜面屏幕，显示规格为 WUXGA 48~120Hz，峰值 575nits，高色域；拥有电容摇杆、霍尔效应扳机、精准触控板、L4/R4 宏键、双线性马达、六轴体感、双 1W 扬声器。

该机型搭载英特尔 AX211 无线网卡；支持 microSD Express 存储卡，提供 2 个全功能 USB4 v2.0 (80Gbps)、1 个 USB-A 10Gbps、1 个 3.5mm 音频插孔。

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