IT之家 11 月 19 日消息，据韩媒 ChosunBiz 今天报道，LG Display（乐金显示）决定撤销 2019 年制定的 10.5 代大型 OLED 生产设施投资计划，原定投资规模为 3 万亿韩元（IT之家注：现汇率约合 150.33 亿元人民币）。

据报道，LGD 的 10.5 代大型 OLED 玻璃基板尺寸为 2940×3370 mm，大于此前的 8.5 代（2200 × 2500 毫米）。这种规格能够让单块基板生产出更多 65 英寸以上电视面板。LGD 原本计划在韩国京畿道坡州的 P10 工厂扩建生产设施，提高超大尺寸 OLED 面板生产效率。

同时，LGD 于 2019 年 7 月决定投资 3 万亿韩元建设 10.5 代生产设施，以抢占超大尺寸 OLED 市场先机并增强生产竞争力。然而大尺寸 OLED 市场如今发生变化，OLED 电视增长放缓、显示器 LCD 面板转型 OLED 速度慢于预期，导致 LGD 难以继续推进相关投资。

此外 LGD 表示，公司充分利用现有大尺寸 OLED 面板产能，满足全新市场需求显得更为合理。投资建设新的 10.5 代生产设施，与当前追求利润最大化的战略并不相符。