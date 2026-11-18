IT之家 11 月 18 日消息，据 TrendForce 集邦咨询最新调查显示，2026 年第三季度全球 OLED 显示器出货势头强劲，单季出货量环比增长 13%，较 2025 年同期更是实现了翻倍增长。

IT之家获悉，市场增长的主要原因除各大品牌持续推出新品、推升出货规模外，上游面板供应充足也是关键助力，带动二线及新晋品牌的出货规模显著扩大。

TrendForce 表示，受各品牌布局策略与产品线调整影响，第三季度 OLED 显示器市场竞争激烈：

华硕以 21.7% 的市场份额稳居全球出货首位。受益于 27 英寸 QHD 540Hz 关键高端面板供应缺口顺利回补，加上品牌 20 周年纪念款新品正式开售拉动消费需求，带动其出货量环比增长 6%。

微星第三季度市场份额较上一季度增加 1.7 个百分点，达 14.5%，排名上升至全球第二，前三季度累计出货表现与三星大致持平。微星第三季度出货增长动力主要来自 27 英寸 QHD 机型迎来促销节点备货需求，加上 27 英寸 QHD 320Hz 等多款新品相继上市，提升了整体季度出货表现。

三星今年第一至第三季度出货量维持稳定步调，但在整体市场规模迅速扩大的背景下，市场份额受到一定影响，第三季度下滑至 11.3%，排名全球第三。三星在第四季度将加大力度，瞄准欧美年底传统购物季冲刺出货量，有望进一步推升其出货表现。

LG 电子第三季度针对旗下部分 27 英寸 QHD 240Hz 机型推出积极促销方案，成功拉动销量，推升其单季市场份额达 8.6%，排名上升一位，位居全球第四。