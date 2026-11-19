IT之家 11 月 19 日消息，博帝（Patriot）今日宣布推出 AI Matrix 系列 DDR5 内存和 PCIe M.2 2280 NVMe SSD，专为端侧运行大语言模型设计。
IT之家附该系列产品详情如下：
PRO 档（适用于 34B 至 70B 参数模型）：
AI Matrix MS560 SSD：PCIe Gen 5 x4 M.2 2280 接口，提供 1TB、2TB 和 4TB 容量版本；4TB 版本顺序读取和写入速度最高分别为 14000MB/s 和 11000MB/s。
AI Matrix MD57N DRAM：DDR5 内存，超频状态下速度最高可达 6000MT/s；提供 64GB（2×32GB）UDIMM 套装。
Mid 档（适用于 14B 至 34B 参数模型）：
AI Matrix MS450 SSD：PCIe Gen 4 x4 M.2 2280 接口，提供 1TB、2TB 和 4TB 容量版本；顺序读取和写入速度最高分别为 5000MB/s 和 4500MB/s。
AI Matrix MD55N DRAM：DDR5 内存，超频状态下速度最高可达 6000MT/s；提供 32GB（2×16GB）套装。
Entry 档（适用于 7B 至 14B 参数模型）：
AI Matrix MS350 SSD：PCIe Gen 3 x4 M.2 2280 接口，提供 512GB、1TB 和 2TB 容量版本；顺序读取和写入速度最高分别为 3000MB/s 和 2000MB/s。
AI Matrix MD35N / MD34N DRAM：DDR5 内存，速度为 5600MT/s；提供 32GB（2×16GB）套装。