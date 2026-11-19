IT之家 11 月 19 日消息，华为电动技术有限公司官方账号 @华为智擎 今日宣布，鸿蒙智行问界新 M8 旗舰 SUV 搭载华为智擎增程五合一智能平台，综合发电效率 94.5%，整车综合续航提升 2.8%。

据介绍，华为智擎增程五合一智能平台的 P3 高速电机轮边最高转速 1850rpm，可支撑整车达到最高时速 250km/h。

参考IT之家此前报道，鸿蒙智行问界新 M8 旗舰 SUV 已于 11 月 13 日正式上市，采用面向 L3 级自动驾驶架构设计，搭载华为乾崑智驾 ADS 5、新一代全向立体融合感知系统，定价 37.98 万元起。该车上市 72 小时，大定突破 11,000 台。

延伸阅读

「华为智擎」是华为 HUAWEI DriveONE 的中文品牌，于 2026 年 4 月 22 日鸿蒙智行春季新品发布会上由华为常务董事、终端 BG 董事长余承东正式发布。它被定位为继鸿蒙座舱、乾崑智驾之后的「智能汽车第三大件」，与华为途灵平台、华为巨鲸电池共同构成智能汽车的核心技术底座。

华为智擎在 2026 年推出双 94% 碳化硅动力平台。其中增程平台搭载自研碳化硅模组、旋叠飞瀑式油冷技术、56 匝超高效电机及智能 AI 寻优算法，发电效率突破 94%，同样 50 升油量最多多发 6 度电；纯电平台则依托自研新一代 98.5% 高效同轴行星减速器、低粘度润滑油、0.15mm 超薄耐压绝缘系统及智能能量管理系统，工况效率同样超越 94%，100 度电最多多行驶 50 公里。

据官方数据，截至 2025 年底，华为智擎已连续 3 年在中高端新能源车型动力总成质量表现中排名第一，连续 2 年在国内 30 万元以上新能源汽车车型中动力总成发货量排名第一，累计发货量突破 240 万套，安全行驶总里程超过 400 亿公里。

问界新 M8 车身尺寸为 5190×1999×1795 毫米，轴距 3105 毫米，提供大五座和六座两种座椅布局。动力方面，纯电版搭载 800V 高压碳化硅平台，后驱长续航版 CLTC 续航达 705 公里，15 分钟可完成 30% 至 80% 补能；增程版则满足长途出行需求。

问界新 M8 以 15 亿元投入进行改款，共落地 126 项细节优化，其中不少调整来自 19 万老车主群体的 1000 多条建议。作为参考，老款问界 M8 在 19 个月里累计卖出 19 万台。

文中提及的华为乾崑智驾 ADS 5 采用面向自动驾驶的 WEWA 2.0（World-End-to-End World-Aware）架构，是华为面向 L3 级自动驾驶设计的端到端感知决策一体化方案，基于华为自研的盘古大模型 3.0，支持无图城市领航，其无图方案已覆盖全国超过 300 个城市。

按照官方公布的信息，问界新 M8 全车共配备 38 个高精度传感器，其中包括 896 线双光路图像级激光雷达。