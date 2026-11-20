IT之家 11 月 20 日消息，绿联新推出了一款“60W 速显充”氮化镓充电器产品，属于原先 45W 型号的升级版，型号 X740，京东自营店显示为 109 元，天猫旗舰店显示 99 元。

据商品页面介绍，该产品为绿联首款 60W AVS 屏显充电器，采用第七代氮化镓（GaN）方案，支持苹果 AVS 可调电压电源协议与 PD 3.2 快充，可智能识别 iPhone 18 Pro / Pro Max、iPhone Duo、iPhone 17/16/15 系列及 iPad、MacBook Air 等设备。

官方数据显示，该充电器跑满 iPhone 18 Pro 峰值功率，15 分钟可约充至 50%（绿联实验室从 0% 测试）；同时 15 分钟可为 MacBook Air 约充 21%、iPad Pro（2025）约充 25%。

AVS 动态快充可智能识别充电各阶段所需电压，以 100mV 精细调压，分极速、高效、柔缓三档动态输出，降低损耗并保护电池健康。

其正面搭载绿联自研「超感智能屏」，可实时显示功率、协议、电压、电流、温度与充电状态，并可一键开启 PPS 协议优先，兼容华为、小米、三星、iQOO 等安卓机型快充。

其屏幕支持 180° 翻转、45° 黄金视角，并内置趣味小猫动画，可在充电时直观查看设备识别、温控与功率数据。

温控方面，绿联采用自研 Thermal Guard 系统与石墨片 + 灌胶双核导热，全天 1080 万次测温，表面温度低于国标约 23.5℃。

据介绍，这款充电器单 USB-C 接口最高 60W 输出，机身净重约 96g，具备国标 3C 认证与 10 重安全检测，提供 18 个月质保。IT之家附产品参数如下：

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