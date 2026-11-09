七彩虹 iGame Sigil 100W 氮化镓充电器发售：2C+1A、支持 PD AVS 协议，129 元

IT之家 11 月 9 日消息，七彩虹旗下 iGame Sigil 100W 氮化镓旅行充电器将于今晚 8 点在京东发售，该产品提供 2C+1A 设计，首发到手价 129 元。

该充电器提供云白、玄胭红、冰蓝三款配色，采用 2 个 USB-C 和 1 个 USB-A 口，C1/C2 单口最高支持 100W 输出（20V/5A），可智能分配功率，同时为手机、笔记本、手表等多设备满速充电。

它这款充电器全面适配 iPhone 18 Pro 系列的 PD 3.2 AVS 自适应快充，电压可在 9-20V 区间连续可调，峰值功率可达 54W，按苹果官网数据约 15 分钟即可为 iPhone 18 Pro 充至 50% 电量。

核心配置上，该充电器搭载南芯半导体新一代氮化镓合封主控芯片，能量转换效率更高，运行温度更低；同时配备 PFC 有源功率因数校正，PF 值不低于 0.9，100-240V 宽电压输入下电流正弦化，减少谐波干扰，满载输出更稳定。

安全层面，充电器采用整机一体灌封工艺，无空腔结构实现导热、绝缘、抗振三合一，同时配备过温、短路、过流、过压、防干扰、过功率等 8 重防护。

协议兼容性上，它支持 PD 3.2 / PPS / SCP / FCP / QC 等主流快充协议，可自动匹配对应设备的快充档位，覆盖苹果、华为、小米、vivo、OPPO 等多品牌设备。

官方测试数据显示，MacBook Pro M5 14 英寸 30 分钟可充至 63%，iPhone 18 Pro 30 分钟充至 81%，vivo X300Pro 30 分钟充至 77%。IT之家附设备兼容性详情如下：

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