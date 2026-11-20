IT之家 11 月 20 日消息，11 月 19 日，商务部消费促进司负责人谈 2026 年 1-10 月我国消费市场情况。今年以来，我国消费市场规模稳步扩大，呈现商品消费稳、服务消费旺、新型消费热的特点。1-10 月，社会消费商品和服务零售总额同比（下同）增长 2.5%。

IT之家从公告获悉，在消费品以旧换新政策强有力的带动下，绿色、智能消费持续增长。1-10 月，限额以上单位通讯器材（含手机）、文化办公用品（含电脑、平板）零售额分别增长 16.5%、6.0%。商务部商务大数据显示，重点平台智能眼镜销售额增长 1 倍，外骨骼助力器销售额增长 44.4%，具身智能机器人销售额增长 25.2%。据汽车流通协会数据，10 月新能源乘用车零售渗透率达 67.5%。

1-10 月，社会消费品零售总额增长 1.0%，除汽车以外的消费品零售额增长 2.8%。其中，限额以上单位粮油食品、化妆品、饮料零售额分别增长 6.1%、5.6%、4.9%。网上商品零售额中，吃、穿类商品分别增长 15.3%、1.8%。

1-10 月，服务零售额增长 4.9%，增速高于商品零售额 4.0 个百分点。消费场景不断丰富拓展，节假日旅游、休闲娱乐等服务消费热度不减，旅游咨询租赁服务类、文体休闲服务类零售额均明显快于服务零售额增长。

1-10 月，包含镇区和乡村的县乡消费品零售额增长 1.9%，增速明显快于城区水平。其中乡村消费品零售额增长 2.2%，增速连续 15 个月快于城镇。