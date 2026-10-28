商务部：2026 年以来消费品以旧换新带动销售额超 2 万亿元，惠及超 2.5 亿人次

IT之家 10 月 28 日消息，据央视新闻报道，商务部今日（10 月 28 日）召开全国消费品以旧换新工作推进电视电话会议，总结政策实施进展成效，部署下一步重点任务。

会议指出，2026 年以来，商务部会同各地区、各相关部门，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，优化工作机制，加强统筹联动，有力有序抓好政策实施，带动相关品类销售额超 2 万亿元，惠及超 2.5 亿人次，有力推动消费增长，助力转型升级，畅通循环利用，取得多重政策效果。

据国家统计局数据，1-9 月，我国批发和零售业增加值 11.1 万亿元，同比增长 4.4%，增速较上半年提高 0.7 个百分点，占 GDP 比重为 10.4%。

2026 年以来，家电以旧换新累计超 10099 万台，数码和智能产品购新超 12060 万件。据国家统计局数据，1-9 月，限额以上单位通讯器材类零售额 8123 亿元，同比增长 18.1%，其中 9 月单月同比增长 31.1%，增速在 16 类商品中继续位居第一，为去年 6 月以来最高水平。可穿戴智能设备、高能效等级家电商品零售额均保持快速增长。

IT之家注意到，今年 9 月，国家发展改革委会同财政部，向地方下达了今年第四批 625 亿元超长期特别国债支持消费品以旧换新资金。至此，全年 2500 亿元消费品以旧换新资金已全部下达。