IT之家 11 月 20 日消息，科技媒体 MacRumors 昨日（11 月 19 日）发布博文，报道称苹果启动新一轮 Apple Card 拉新活动，凡在 12 月 10 日前通过活动页面申请并开通 Apple Card 的 iPhone 用户，开户后首年可享受“每日现金”（Daily Cash）最高 6% 返现翻倍，最高可累计获得 1,000 美元（IT之家注：现汇率约合 6,692 元人民币）奖励。

根据官方公告内容，通过本次活动申请并开通 Apple Card 的用户，可以享受以下“每日现金”返现：

6% ：在 Apple 及参与商户使用带 Apple Pay 的 Apple Card 时。

4% ：使用 Apple Card 搭配 Apple Pay 进行的消费。

2%：使用实体 Apple Card 或虚拟卡号进行的消费（不支持 Apple Pay）。

不过，1,000 美元（现汇率约合 6,692 元人民币）并非人人可轻松拿满。按照 6% 返现计算，用户需在 Apple 或参与商户消费约 33,333 美元（现汇率约合 22.3 万元人民币）才能达到上限；若按 4% 计算，需消费约 50,000 美元（现汇率约合 33.5 万元人民币）；按 2% 计算，则需消费约 100,000 美元（现汇率约合 66.9 万元人民币）。

活动期限为开户后一年，或当累计奖励达到 1,000 美元（现汇率约合 6,692 元人民币）时结束，以先到者为准。此后，Apple Card 的返现将恢复为标准比例：Apple 及参与商户 3%、Apple Pay 消费 2%、实体卡或虚拟卡号消费 1%。