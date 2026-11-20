IT之家 11 月 20 日消息，昨晚，特斯拉公司副总裁陶琳分享了马斯克中国行最新消息。她表示，马斯克短短 24 小时的中国行，专门从深圳飞到上海。马斯克说：“我想来上海，感谢亚太以及中国团队。”

陶琳写道：“辅助驾驶技术进展一日千里，人形机器人正在快速提升各项技能….. 在跟同事们面对面的交流中，他分享的很多好消息都让大家兴奋不已。对上海超级工厂的制造实力、中国团队展现出的执行力和制造水准，他都赞赏有加。特斯拉上海工厂不仅是特斯拉全球制造体系的重要一环，更是创新与效率的最佳实践。”

谈到如何规划人生，马斯克分享了最重要的一点：一切时间资源都应该用来让自己成为真正有用的人，研发制造真正对人类有用的产品。摒弃所有的短期投机思维，做真正重要的事。

IT之家注意到，马斯克于 11 月 18 日随美国代表团抵达深圳，出席在深圳举行的 2026 年 APEC 领导人会议周相关活动。这是马斯克首次公开到访深圳。马斯克表示，自己是中国“超级粉丝”，每次到访都感到震撼。他还承诺特斯拉将继续在中国提高产量。

马斯克 11 月 18 日在深圳连线出席 TomorrowX 峰会。他表示，自己是中国的粉丝，每次来都感到惊叹，鼓励大家亲自看看，此行还将到访特斯拉上海工厂。

公开资料显示，2026 年上半年，特斯拉上海超级工厂交付近 46.8 万辆，同比增长 28.4%，占特斯拉全球同期产量的 54% 以上。上海工厂同时是特斯拉全球最大的出口中心，10 月出口 59,012 辆，约占当月批发销量的 87%。

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