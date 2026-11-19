IT之家 11 月 19 日消息，今日，中国贸促会会长任鸿斌在深圳会见特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克。马斯克表示，自己是中国“超级粉丝”，每次到访都感到震撼。他还承诺特斯拉将继续在中国提高产量。

这是马斯克首次公开到访深圳，他于 11 月 18 日随美国代表团抵达，出席在深圳举行的 2026 年 APEC 领导人会议周相关活动。

马斯克在远程参与美国节目访谈时进一步阐述了对中国的印象。他表示深圳是“中国先进技术最大的中心”，并称“每当来这里，都被中国的规模和壮丽所震撼”。

公开资料显示，2026 年上半年，特斯拉上海超级工厂交付近 46.8 万辆，同比增长 28.4%，占特斯拉全球同期产量的 54% 以上。

IT之家注意到，上海工厂同时是特斯拉全球最大的出口中心，10 月出口 59012 辆，约占当月批发销量的 87%。零部件本土化率超过 95%，Model Y 和 Model 3 的中国市场累计销量分别突破 200 万辆和 100 万辆。

马斯克此行正值 APEC 工商领导人峰会与领导人非正式会议在深圳接连举行。他在连线中谈及中美贸易关系时表示，“在中国和美国之间能有良好的贸易和良好关系，在某种程度上，这对世界是好事”。

海关总署数据显示，2026 年前 10 个月中美货物贸易总值达 3.59 万亿元人民币，同比增长 6.3%。截至发稿，特斯拉方面未就“提高产量”的具体时间表或产能目标作出进一步说明。

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