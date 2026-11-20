IT之家 11 月 20 日消息，OpenAI 核心产品负责人蒂博 · 索蒂奥（Thibault Sottiaux）今天（11 月 20 日）在 X 平台发布推文，宣布邀请少量 ChatGPT Plus 用户测试 dots，同时宣布向所有 ChatGPT Business Standard 用户开放。

IT之家今年 9 月报道，在 OpenAI DevDay 2026 活动中，OpenAI 发布了 dots 全天候智能助理，用户交代目标、提供背景并连接所需应用后，可以后台帮助用户规划议程、设计网站、测试应用、修改笔记等。

有别于传统一问一答方式，dots 拥有自己的云电脑，可以使用你连接的应用开展研究、制作成果，并根据你的反馈逐渐适应工作偏好。你可以规定哪些事情允许它自行处理，哪些需要你参与决定。

索蒂奥还透露正在测试全新的移动端使用体验，重点调整功能入口与底部标签栏，让用户更容易找到常用工具，也能更直观地发现 ChatGPT 的其他用途。

新体验将首先面向已拥有 dots，或具备创建 dot 资格的 ChatGPT Pro 用户开放，本次改版为用户的 dots 设置独立标签页，使其拥有更直接的访问入口。

与此同时，用户可以将 Codex、Projects（项目）、Images（图像）等功能固定到底部标签栏，按照自己的使用习惯安排常用入口，减少查找功能的步骤。新版界面并非强制启用。用户可以随时进入“设置”，通过“New ChatGPT Design”选项开启或关闭新体验。