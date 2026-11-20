IT之家 11 月 20 日消息，小鹏汽车 2026 年小鹏科技日（AI DAY）已经官宣定档 11 月 25 日在广州举行，主题为“原点”（Origin）。

据小鹏介绍，本届科技日的核心发布之一，是“图灵 AI 共驾”的首次亮相。小鹏表示，这是行业首次将智能辅助驾驶能力延伸至人工驾驶场景。

其首个落地功能为“VLA 自适应减速”，该功能在驾驶员松开加速踏板时介入，由后台运行的 VLA 大模型对前方路况进行实时判断，并将场景理解结果传递给整车控制器，由其融合踏板操作与硬件边界后，平顺调节减速力度。系统无需开启导航辅助驾驶即可生效，目标是在人驾滑行与减速过程中减少突兀的拖拽感，降低晕车概率。

在能耗层面，小鹏官方公布的数据显示，在城市拥堵工况下，开启 VLA 自适应减速（对比关闭能量回收）可使实际可用续航提升 12.4%。这一收益来自回收策略对路况的预判，而非简单地提高回收强度。VLA 模型能够识别前车减速、路口红灯或弯道等场景，提前调整回收扭矩，减少不必要的机械制动介入。

这一功能将首发应用于小鹏 G9L 与小鹏 MONA L05 两款车型。其中，小鹏 G9L 于 2026 年 9 月 17 日上市，定位大五座 SUV，限时售价 23.18 万元起，首发搭载第二代 VLA 智驾系统；MONA L05 于 10 月 29 日上市，限时起售价 13.98 万元，其 Ultra SE 版本搭载图灵第二代 VLA 完整模型。小鹏方面表示，该功能未来将面向更多车型逐步推送。

据介绍，“图灵 AI 共驾”的技术底座是小鹏全栈自研的图灵 AI 芯片与 VLA 模型。图灵芯片自 2025 年第三季度量产上车，截至 2026 年 8 月累计出货量已超过 20 万片。

VLA（IT之家注：视觉-语言-动作模型，Vision-Language-Action）的作用是让车辆在人工驾驶状态下仍能持续理解视觉场景，为底层控制策略提供预判输入，而非直接取代驾驶员操作。

除图灵 AI 共驾外，本届小鹏科技日还将展示物理 AI 与机器人方向的最新进展。小鹏人形机器人 Iron 计划登台与观众互动，活动时间紧邻 11 月 27 日开幕的 2026 广州车展。敬请期待。

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