小鹏 MONA L05 开启首批车主交付，何小鹏现场交车

IT之家 11 月 5 日消息，11 月 4 日，小鹏汽车举办 MONA L05 首批车主交付仪式，小鹏集团董事长何小鹏亲临现场，为车主完成新车交付。小鹏 MONA L05 共推出 6 款车型，售价区间 14.48-17.68 万元，限时权益价区间 13.98-17.18 万元。

小鹏 MONA L05 于 10 月 29 日正式发布上市，是 MONA 系列第三款车型，也是该系列首款大五座 SUV。车身长宽高为 4870/1930/1636mm，轴距 2940mm，轴长比 60.4%。座舱方面，MONA L05 以 26.8 英寸 W-HUD 抬头显示替代，配备 17.3 英寸悬浮中控屏，后排另有一块 17.3 英寸车顶娱乐屏。

新车采用纯视觉智驾方案，Max 版搭载 1 颗图灵 AI 芯片，有效算力 750TOPS，支持第二代 VLA Lite 模型；Ultra SE 版搭载 2 颗图灵 AI 芯片，有效算力 1500TOPS，支持满血版第二代 VLA。全系支持城市与高速 NGP、车位到车位以及无导航 NGP 漫游等功能。

动力方面，纯电版全系搭载最大功率 183kW 的后置单电机，匹配 58.2kWh 和 71.1kWh 两种磷酸铁锂电池包。续航方面，58.2kWh 版本对应 CLTC 560km，71.1kWh 版本对应 535km 与 635km 两种版本。

增程版搭载 1.5L 增程器，增程器最大功率 70kW，驱动电机 183kW，匹配 37.2kWh 电池组，CLTC 纯电续航 310km，满油满电综合续航 1310km，WLTC 亏电油耗 5.26L/100km，10% 至 80% 快充最快 14.7 分钟。

IT之家汇总价格如下：