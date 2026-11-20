IT之家 11 月 20 日消息，博主 @数码闲聊站 今日爆料，vivo 春节前还有 vivo S70 系列、iQOO 16R 等机型登场，并曝光新机部分配置。

vivo S70 系列 ：64Mp 旗舰级长焦 + 全新影像外设

iQOO 16R：中屏轻旗舰 + 骁龙 8 系新平台

作为参考，今年 5 月发布的 vivo S60 系列手机定价为 2899 元起。规格方面，vivo S60 手机搭载骁龙 8s Gen 3 处理器，元气版机型搭载天玑 7500 处理器，两款手机标配 3D 超声波指纹，同时均搭载 7200mAh 超薄蓝海电池，支持 90W 有线充电，还提供了 IP68&IP69、立体声双扬声器、红外遥控、X 轴线性马达等特性。

▲ vivo S60 系列

iQOO 16 手机于今年 9 月发布，零售价 5999 元起，首批搭载第六代骁龙 8 超级至尊版、6.85 英寸 2K 三星珠峰屏，升级为超感光 1/1.3”大底主摄，配备 8400mAh 蓝海大电池，支持 100W 有线充。不过，从定位上看，iQOO 16R 无疑会更低一些。

▲ iQOO 16

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