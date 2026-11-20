IT之家 11 月 20 日消息，OPPO Pad Air6 平板今日开售，搭载 2.8K 120Hz 柔光屏，限时优惠价 2599 元起，国补后 2209.15 元起。

IT之家整理价格如下：

8GB+128GB 版限时优惠价 2599 元，国补到手参考价 2209.15 元

8GB+256GB 版限时优惠价 2999 元，国补到手参考价 2549.15 元

8GB+256GB 柔光版限时优惠价 3299 元，国补到手参考价 2804.15 元

12GB+256GB 版限时优惠价 3499 元，国补到手参考价 2999 元

12GB+256GB 柔光版限时优惠价 3799 元，国补到手参考价 3299 元

OPPO Pad Air6 延续轻薄化设计路线，整机重量约 603g，厚度约 6.89mm。屏幕是此次升级的重点之一。Pad Air6 配备 12.1 英寸 2.8K 分辨率屏幕（2800×1980），支持最高 120Hz 刷新率，并具备 30/60/90/120Hz 多档刷新率自适应切换能力。

针对室内灯光环境下的使用痛点，OPPO 为 Pad Air6 推出了“新一代明眸柔光屏”，主打灯下不反光、降低长时间观看的视觉疲劳，更贴合学生群体在教室、图书馆等场景下的使用需求。

面向学习场景，Pad Air6 搭载全新 OPPO 笔记应用，功能覆盖 PDF 导入、图片插入、录音、资料批注与课堂记录，支持手写笔输入。

性能方面，该机搭载天玑 7360 Super 处理器（CPU 最高主频 2.5GHz）。系统方面，Pad Air6 搭载 ColorOS 17，官方以“六年流畅耐用、入学用到毕业”作为流畅度承诺的宣传口径。此外，该机还配备 10050mAh 电池。

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