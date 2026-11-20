IT之家 11 月 20 日消息，蔚来旗下萤火虫车型今日推出「片刻流金」特别版，限量 333 台，售价 13.58 万元起。选择 BaaS 电池租用服务，售价 9.58 万元，月租 399 元起。

专属配置：

「片刻流金」专属外观

「片刻流金」特别版专属拉花

「秋光叶影」天幕

光轨多辐合金轮圈

「流金时刻」主题内饰

「暖秋杏语」内饰双绣

「自然肌理」头枕压印

「星辰 1 号」香氛

「银杏漫步」前排贯通式脚垫

「片刻流金」专属氛围环主题壁纸

IT之家注意到，新车外观印有银杏造型，采用行业创新金属底双层喷涂工艺，流光金线条采用双色渐变处理。首次推出天幕拉花，天幕银杏叶图案采用弱溶剂三色工艺，叶影明暗深浅，随光照角度自然流转。

新车采用浅色的「流金时刻」主题内饰，秋叶杏于座舱游走，点亮安全带、杯托、座椅缝线等多处细节。同色系丝线描绘银杏轮廓，行业创新平针转缎纹双绣工艺，双模具凸印工艺将 logo 轻印于头枕。

此外，新车还提供「星辰 1 号」香氛、「银杏漫步」前排贯通式脚垫、「片刻流金」专属氛围环主题壁纸等多项专属配置。