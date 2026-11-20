IT之家 11 月 20 日消息，TechPowerUp 今日发布了 GPU-Z 2.72.0 版本更新，此次新增对 NVIDIA RTX Spark 处理器、GB203 版本 GeForce RTX 5070 以及尚未发布的 GeForce RTX 4090 Ti 工程样品的支持，同时扩展了对 AMD 和 Intel 多款图形产品的识别能力。

在 NVIDIA 产品方面，GPU-Z 2.72.0 新增对 RTX Spark 的支持，但部分显存信息暂时仍无法读取。此外，软件还加入了对 GB203 核心 GeForce RTX 5070 以及 GeForce RTX 4090 Ti 工程样品（ES）的支持。

AMD 方面，新版本增加了对 BC-250 矿卡的支持，并为部分 AMD 集成 GPU 加入时钟频率和温度监控功能。同时，软件现在能够读取 AMD R9 200/300、Fury 和 RX 400/500 系列显卡的 GPU 热点温度，涉及 Polaris、Lexa、Hawaii、Fiji、Bonaire 和 Tonga 等 GPU 架构。

Intel 方面，GPU-Z 2.72.0 新增对 Raptor Lake-H Refresh 平台以及 Iris Pro P555（E3-1558L v5）的支持。

传感器功能也是此次更新的重点之一。用户将鼠标悬停在传感器数值上时，可以通过新增的工具提示查看相关统计信息。此外，传感器页面中的最小值、最大值和平均值计算现在会自动排除无效读数，避免异常数据影响统计结果。

对于配备集成显卡的设备，新版本调整了显存显示方式，不再显示“N/A”，而是以 iGPU 标注共享系统内存的容量，例如“iGPU (64 GB)”。在高级信息页面中，软件还增加了对未知 NVIDIA 供电线路的显示支持，相关数据将以“Rail ### power draw”的形式呈现，该功能默认关闭。

针对无法识别 GPU 型号的显卡（IT之家注：包括部分假冒显卡），GPU-Z 现在可以直接从当前系统读取 DirectX API 版本及功能级别支持情况，而不再统一显示“Unknown”。

其他改进还包括：在高级信息页面中增加 CUDA 能力信息，新增 CUDA 6.2、7.x、8.x、9.0、10.x 和 12.x 等版本的能力识别及多项 CUDA 属性；扩充 AMD 和 NVIDIA 显卡的 DXVA GUID 名称，并修复 8K 视频支持检测问题。

此外，新版本修复了部分情况下 OpenGL 检测失效的问题，调整了 AMD 和 NVIDIA 显卡热点温度传感器的名称，统一显示为“Hot Spot”；如果 NVIDIA BIOS 完全无法读取，高级信息页面也不再显示损坏的 BIOS 信息区块。GPU-Z 2.72.0 还修复了高级 CUDA 信息页面中的多处拼写及细节错误，并进行了其他小幅改进。

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