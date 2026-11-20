IT之家 11 月 20 日消息，科技媒体 sammyguru 昨日（11 月 19 日）发布博文，通过挖掘 One UI 9.5 首个 Beta 测试版，发现了三星安卓笔记本的更多线索，有望适配智能简报 Now Brief、主动建议功能 Now Nudge 等 AI 功能。

IT之家今天援引 Android Authority 媒体报道，在该 Beta 测试版中发现 origin14wifi 和 origin16wifi 两款设备踪迹，型号分别是 XE940 和 XE960，将会搭载高通骁龙 X Elite 芯片。

外观方面，从曝光的示意图来看，两款产品可能对应 14 英寸和 16 英寸，采用传统翻盖设计，目前发现的线索指向仅支持 Wi-Fi 的版本。

硬件方面，在三星视频编辑应用新增的芯片配置中，代号 Origin 的设备关联高通 12 核骁龙 X Elite（X1E-80-100）处理器。此外型号为 XE940XSA 的设备也曾现身 Geekbench，显示运行 Android 17、配备 16GB 内存。

在 AI 功能方面，代号 Origin 的设备适配多项手机 AI 功能，涵盖智能简报 Now Brief、主动建议功能 Now Nudge，以及日历、录音机等应用等。

此外，为上述 AI 功能提供支持的 Personal Data Intelligence 应用，已能区分移动设备与笔记本、台式机，并切换相应的文字、布局和插图。

笔记本端说明提到，系统可根据用户的使用习惯，在三星及第三方应用中提供信息和操作建议，包括简报更新、添加日程及发送消息等。

其中，Now Nudge 的适配插图展示了两类用途，其一是参考过去的聊天记录、截图等内容，帮助用户回溯信息，其二是根据当前屏幕内容，推荐下一步操作。

其他应用也出现键鼠操作适配：Memory“我的收藏”提供快捷键截屏保存提示；录音机则为 AI 摘要加入复制、翻译、分享等右键菜单，设置与搜索也改用桌面式弹出菜单。

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