IT之家 11 月 20 日消息，数码博主 @i冰宇宙 今天（11 月 20 日）发布微博，指出：“三星手机终于换帅了！崔元俊正式上位，卢泰文交出 MX 事业部大权”，并对比崔元俊和卢泰文的背景和以往行事风格。

IT之家此前报道，三星宣布调整核心业务管理架构，在联席 CEO 全永铉和卢泰文的领导下，黄尚俊（Sang Joon Hwang）晋升为总裁，出任存储业务负责人；崔元俊（Won-Joon Choi）则接任移动业务负责人。

三星 MX（Mobile eXperience Business）事业部是三星旗下负责 Galaxy 手机及相关移动设备、软件与生态体验的核心业务部门。

对此 @i冰宇宙 在微博中写道：

三星手机终于换帅了！崔元俊正式上位，卢泰文交出 MX 事业部大权

11 月 20 日，三星电子正式宣布 2027 年度高管人事调整。这次调整中，最值得关注的消息来了：崔元俊（Won-Joon Choi）正式接替卢泰文（TM Roh），成为三星电子 MX 移动体验事业部负责人！

这意味着，三星 Galaxy 手机业务正式迎来新的掌舵人！

过去几年，卢泰文一直是三星手机业务的核心人物。从 Galaxy S 系列到 Z Fold 折叠屏，再到 One UI 的软件发展，三星手机近年来的产品路线都与他的管理密切相关。如今，他正式卸任 MX 事业部负责人，将更多精力投入整个 DX 事业部的管理，以及机器人等未来业务。

而接替他的崔元俊，拥有深厚的技术研发背景，长期参与三星旗舰手机的研发工作，并曾主导 Galaxy S26、Z Fold8 等产品的开发。如今从 MX 事业部首席运营官晋升为负责人，意味着他将直接掌管三星手机业务的未来发展。

我认为，这可能是近年来三星手机业务最值得期待的一次高层调整。

为什么这么说？

过去几年，三星 Galaxy 旗舰手机给人的感觉越来越保守。硬件升级幅度有限，产品创新节奏放缓，One UI 虽然不断进步，但在系统动画、交互细节、流畅度以及软件体验方面，与中国手机厂商相比仍有明显差距。

现在，一位拥有深厚技术背景、长期参与旗舰研发的高管正式接管 MX 事业部，至少让我们看到了改变的可能性。

当然，崔元俊上位并不意味着三星会立刻改变产品策略。Galaxy S27 的研发已经推进了一段时间，真正能够全面体现新负责人理念的产品，可能还需要更长时间。

我尤其期待他能在三个方面有所突破：第一，让 Galaxy 旗舰硬件重新变得激进；第二，让三星折叠屏继续引领行业创新；第三，真正重视 One UI 的软件体验，尤其是动画、交互响应和系统细节。

值得注意的是，卢泰文并没有离开三星管理核心。他仍然担任三星电子 CEO 和 DX 事业部负责人，崔元俊未来仍将在他的领导体系下开展工作。

但无论如何，三星手机的一个时代已经翻篇了。

从卢泰文到崔元俊，Galaxy 迎来了新的掌舵人。

我希望这次换帅，能够成为三星手机重新找回创新精神的起点。

崔元俊，接下来就看你的了！