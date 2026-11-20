IT之家 11 月 20 日消息，市场调查机构 CounterPoint Research 今天（11 月 20 日）更新报告，公布 2025 年第二季度到 2026 年第三季度全球电视市场份额季度品牌出货份额变化数据。

从整体市场行情来看，即便处于 FIFA 世界杯营销大年，全球电视大盘依旧持平，叠加存储芯片成本持续上行，进一步挤压了电视品牌的利润空间。

细分到品牌方面，三星依旧保持全球出货量第一的位置，2026 年 Q2 市场份额为 15%，Q3 小幅回落至 14%；该季度三星推出面向中国品牌竞争的入门级 Mini LED LCD 产品线 M 系列，助力守住基本盘出货。

三星同时正逐步在 QD-LCD、QD-MiniLED LCD 电视产品中减少量子点（QD）材料的使用，新任 VD 负责人也将战略重心从硬件转向软件与平台生态。

三星稳居第一的同时，海信与 TCL 紧随其后，围绕第二名位置展开激烈争夺。海信通过足球赛事赞助深耕欧洲市场，推出高端 RGB Mini LED 新品、依托更广泛的渠道网络采取具备竞争力的定价，时隔一年重回头部阵营第二；2026 年 Q2 海信份额为 11%，Q3 回升至 13%。

LGE（LG 电子）凭借 OLED 高端机型走量、新兴市场业务拉动，电视业务在 2026 年 Q3 重回盈利；其份额在两个季度稳定在 9% 左右，Q3 小幅增长至 10%。

从最新的 2026 年 Q2 出货维度看，全球电视出货量同比小幅下滑 1%，三星同比实现个位数增长，整体表现稳健；TCL 与三星的差距进一步收窄，出货量同比涨幅达到 10% 量级，在 QD LCD、Mini LED LCD 等主流品类全线增长，其中 Mini LED LCD 是拉动其整体出货增长的核心动力，Q2 份额为 13%。

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