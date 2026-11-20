IT之家 11 月 20 日消息，独立游戏团队 Vault Games 开发的重型机械清理模拟游戏《Contractor：The Clean Up Part II》目前正在 Epic 游戏商城开启限时免费“喜加一”活动，本作原价为 29.99 美元（IT之家注：现汇率约合 200.7 元人民币），玩家需要将商店地区切换至美区后领取。

需要注意的是，本次限免并非 Epic 官方活动，而是由开发团队自行发起的特别促销，限免将于 12 月 2 日结束，IT之家附游戏商品页（https://store.epicgames.com/p/contractor-the-clean-up-part-ii-1b1b57）。

在游戏中，玩家将驾驶推土机、运输车等重型工程机械，前往堆满瓦砾、破碎混凝土块和建筑废料的拆迁现场执行清理任务。玩家不仅需要将各类废弃物清运干净，还要根据不同施工现场的实际情况，选择合适的机械设备，逐步将杂乱的废墟恢复整洁。

游戏场景涵盖工业设施、废弃工厂和大型建筑工地等区域。玩家需要驾驶工程机械穿越泥泞地面、倒塌的建筑结构以及锈迹斑斑的集装箱，将成堆的建筑垃圾装载、运输，并倾倒至指定区域。

与强调效率和任务完成速度的传统模拟游戏不同，《Contractor: The Clean Up Part II》没有设置时间限制，也不会施加额外的任务压力，玩家可以按照自己的节奏操作各种重型机械，享受清理废墟的过程。

游戏图赏：

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