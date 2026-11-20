IT之家 11 月 20 日消息，当地时间 19 日，据美国 CNBC 报道，国际能源署发布预警，到 2030 年，全球数据中心用电量可能翻倍，电网负担随之加重，部分新建项目或将因此推迟。

预计到 2030 年，全球数据中心每年耗电量将达到约 1 万亿千瓦时（1000 太瓦时）。除了电网容量不足，供应链紧张和当地居民反对也存在拖慢建设进度的可能性。

上述预测基于国际能源署的“既定政策情景”，除现有政策外，还考虑了各国提出但尚未正式通过的政策措施。

国际能源署指出，美国得克萨斯州、弗吉尼亚州以及芬兰和英国都有大批数据中心项目等待建设。在部分地区，仅等待接入电网的数据中心，用电需求总量就超过了当地现有的最高用电负荷。

如果不升级电网，供电网络恐更加拥堵，供电稳定性也会受到影响。

新建项目可能需要更长时间才能接入电网。即使投入运营，电网无法满足需求时，发电企业预计会被迫限制发电量。

IT之家从数据中获悉，国际能源署预计，到 2035 年，最高用电负荷将增长 40% 至 50%。按照“既定政策情景”，全球需要在 2035 年前新建 2600 万公里输电线路，并更换或翻新约 1600 万公里现有线路。与此同时，铜、线缆和变压器的供应已经十分紧张。

如果只考虑各国现行的能源政策和法规，国际能源署预计，未来十年全球电网投资将增长 75%，电网建设将成为“未来十年能源领域最大的投资主题之一”。

在“现行政策情景”下，未来十年可再生能源发电量的增量预计比过去十年高出 85%。到 2030 年代后期，太阳能光伏发电将成为全球第一大电力来源。

国际能源署的主要预测还显示，到 2035 年，电力在全球终端能源消费中的占比将从 23% 提高至近 30%。

国际能源署认为，2026 年的能源危机有望促使各国加快电气化进程，减少对进口石油和天然气的依赖。电气化有助于降低进口燃料供应带来的风险，但也意味着各国更加依赖稳定可靠的电网。

国际能源署署长法提赫 · 比罗尔强调，不能让当前危机带来的压力掩盖那些将决定未来几十年能源安全、可持续发展和繁荣的选择。